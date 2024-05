Incidente sul Gra | coinvolte tre auto e un furgone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 –sul Grande Raccordo Anulare: coinvolti quattro veicoli, tree un, a quanto si apprende si tratterebbe di un tamponamento. Il sinistro è avvenuto poco dopo la Galleria Volusia in prossimità dell’uscita per l’ospedale Sant’Andrea. Sul posto il personale del 118 con un’ambulanza e la Polizia per i rilievi di rito e ricostruire le dinamiche dell’. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .