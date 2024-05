Incidente mortale a Castel di Leva | perde la vita Paolo Meloni vigile urbano in pensione

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 maggio 2024) È, il 70enne vittima dell’di ieri, giovedì 30 maggio, in via didiall’incrocio con via di Torre Sant’Anastasia, a Roma. La Fiat Panda a bordo della quale si trovava il 70enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta colpendo una Suzuki Ignis sulla quale viaggiava un 78enne, quest’ultimo trasportato dagli operatori del 118, intervenuti sul posto, in codice rosso al Sant’Eugenio di Roma., 70enne finisce nella corsia opposta e si schianta contro un’altra auto – foto di repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)La vittima era uninIl 70enne,in, aveva fatto parte del Corpo della Polizia locale, per lungo periodo di tempo, finché, poi aveva deciso di dedicarsi ad altro.