Incidente a Sasso Marconi Bologna | muore il papà gravissimo il figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Tragico, ieri sera intorno alle 21,30 lungo il raccordo autostradale a, in provincia di. Per motivi al vaglio della polizia stradale, due auto si sono scontrate: uno schianto che è costato la vita a un uomo di 59 anni, in auto con ildi 8. Ilè deceduto all’arrivo all’ospedale Maggiore; il bimbo è in gravissime condizioni in Rianimazione. Meno gravi le condizioni dei passeggeri dell’altra auto coinvolta, un uomo e una donna, di 66 e 63 anni, entrambi trasportati in ospedale in codice di media gravità. Per riuscire a estrarree bambino dalle lamiere, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. .