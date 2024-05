Inchiesta omicidio Tommasino Nappi Lega | A sinistra imbarazzante silenzio professionisti anticamorra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’arresto dei mandanti dell’del consigliere comunale del Pd, Gino, aprono uno squarcio inquietante sui rapporti tra una certa area politica e la criminalità organizzata, a Castellammare di Stabia. Noi restiamo garantisti affidandoci al prezioso lavoro di magistratura e forze dell’ordine, ma allo stesso tempo aspettiamo con ansia che sulla vicenda intervengano con forza e non con le solite dichiarazioni di facciata, anche il candidato sindaco di centroe il suo paladino dellalità, quel professionista dell’sempre pronto a lanciare strali contro il malaffare quando si tratta di inchieste che riguardano soggetti non di. A loro ricordiamo che la battaglia contro la camorra non ha colore politico e che va combattuta sempre e comunque, e che la pulizia e la trasparenza devono essere pretese prima in casa propria, a Castellammare come a Cercola, dove è stato registrato un altro