Incendio a bordo del volo Ryanair Bologna-Charleroi | dirottato in Lussemburgo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) IlFR3938 partito dall’aeroporto Guglielmo Marconi diquesta mattina alle 10 e diretto all’aeroporto belga diè stato fatto atterrare inattorno alle 11.30 a causa, a quanto si apprende, di un principio diin cucina. Asono intervenuti anche i pompieri. I passeggeri sono stati fatti scendere e al momento sono in attesa di un bus che verrà messo a loro disposizione dalla compagnia aerea low cost per raggiungere Bruxelles. Articolo in aggiornamento L'articolodelinproviene da Il Fatto Quotidiano. .