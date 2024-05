In un vecchio convento torna il ristorante estivo dei fratelli Cerea

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'estate al brolo della famiglia. Il brolo è il terreno recintato da alte mura e attiguo ai conventi in cui si coltivavano frutta e verdura per soddisfare le esigenze dei frati. Quello del Monastero di Astino è un'oasi di verde nel verde delle valli bergamasche, tra il bosco dell’Allegrezza e il colle della Benaglia, dove il monastero fu fondato nell'XII secolo e giunto fino a noi, tra gli alti e bassi della storia e un attento restauro gli ha restituito l'antico splendore una decina di anni fa, riportando alla luce spazi e affreschi, e quel chiostro con i suoi giardini alberati. È qui che la famigliacrea durante l'estate lo spin off del Cavour 1880 di Bergamo Alta, caffè e pasticceria ma anche bistrot con una cucina semplice e diretta.