In passerella gli abiti dell’Enaip

(Di venerdì 31 maggio 2024) Stasera alle 21.15, in piazza Guidazzi, sfilata delle creazioni elaborate durante l’anno scolastico Enaip, in collaborazione La Cantera e il patrocinio del comune di Cesena. Sfileranno 30 ragazzi conda loro realizzati che raccontano la storia della moda, dall’abito principesco al tubino, al tailleur all’abito da sposa raccontati con una scenografia di luci, colori, musica e allestimento, che richiamano il tema di quest’anno "too much" ovvero l’esagerazione. Nell’evento sono coinvolti anche gli altri corsi delle sedi di Cesena, grafico e meccanica, per la realizzazione digitale e stampa e di allestimento dell’evento. "Quest’anno – commentano Luca Baroni direttore provinciale di Enaip Forlì-Cesena e Claudio Bulgarelli, direttore di Enaip Cesena - abbiamo il piacere di ospitare anche gli allievi del corso di estetica ed acconciatura Enaip Reggio Emilia".