In Italia l’energia pulita resta un affare di famiglia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel 2023 insono stati attivati circa 5,8 gigawatt di nuova capacità da fonti rinnovabili, un valore nettamente superiore alle installazioni registrate nel 2021 (un gigawatt) e nel 2022 (tre gigawatt). Parliamo, nello specifico, di 66.203,93 megawatt di potenza complessiva e di un +9,6 per cento rispetto al 2022. Non solo: le rilevazioni di Terna raccontano anche un robusto aumento su base annua della produzione di energia elettrica da eolico, fotovoltaico e soprattutto idroelettrico. E benché il quadro generale non sia stato positivo, considerato il calo della domanda elettrica e in particolare dei consumi industriali, lo è stato almeno il contributo delle fonti pulite, cresciuto complessivamente di oltre il quindici per cento. La situazione sembra sulla via del miglioramento: nei primi quattro mesi del 2024 il fabbisogno nazionale di elettricità è salito di quasi l’un per cento, però i comparti energivori faticano ancora.