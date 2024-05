In fondo agli abissi la meraviglia dell’innovazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ogni anno l’appuntamento con le novità delle Maison riserva un capitolo importante ai diver, categoria che piace molto a tutti gli appassionati di orologeria per il loro carattere sportivo e le loro caratteristiche tecniche. In tutta risposta, le Case si cimentano in novità che sono l’equilibrio perfetto tra estetica e performance. Così, per esempio, l’estetica del nuovo Marine Star di Bulova solo tempo esprime solidità e personalità. La cassa in acciaio nella sua nuova concezione è moderna, dal diametro di 43 mm è caratterizzata da una forma a più lati che la rendono insieme robusta e spigolosa e presenta una finitura alternata tra parti spazzolate e parti lucide e una lunetta con inserto in ceramica. A completamento della cassa, un vetro zaffiro e una corona a vite protetta, che garantisce una resistenza all’acqua di 200 metri.