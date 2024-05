Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un incendio ha devastato unasituata sui monti Altai, frequentata dal presidente russo Vladimir, riporta il Daily Mail. Lehanno completamente distrutto una delle residenze invernali, la quale, secondo voci non confermate, potrebbe nascondere un bunker antinucleare segreto. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, sebbene alcuni commentatori, tra cui il blogger Amyr Aitashev e l’attivista Aruna Arna, abbiano sollevato la possibilità di un attacco da parte di droni ucraini. Tuttavia, le autorità russe non hanno fornito alcun commento in merito e l’accesso alla zona è strettamente vietato ai civili. Secondo fonti dei servizi di sicurezza, la residenza, situata nel distretto di Ongudaysky nella Repubblica di Altai, una regione della Siberia confinante con Mongolia, Cina e Kazakistan, era utilizzata principalmente per scopi ricreativi da alti ufficiali militari.