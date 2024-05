Fonte : ilfattoquotidiano di 31 mag 2024

Attimi di tensione in via Solari, a sud ovest di Milano. Questi, tutti con precedenti, si sono scagliati contro i poliziotti con calci, pugni e spintoni e gli hanno rivolto frasi come: “Vi ammazziamo, pagliacci”.

In 50 accerchiano la polizia per impedire il fermo di una donna a Milano | Pagliacci vi ammazziamo Quattro arresti