Impresentabili l’Antimafia corregge l’elenco per le Europee | cancellato il nome di D’Agostino Forza Italia Reato prescritto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) La Commissione Antimafia(già piuttosto generoso) degli “” in corsa alledell’8 e 9 giugno, eliminando un nominativo dai sette indicati come contrari al Codice di autoregolamentazione sulle candidature. Si tratta di Angelo Antonio, imprenditore edile e presidente dell’Avellino calcio, ex deputato e sindaco di Montefalcone, inserito nella lista diper la circoscrizione Sud. Secondo quanto riferito dalla presidente della Commissione Chiara Colosimo (FdI) nella seduta del 28 maggio,risultava a processo a Roma per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, con prossima udienza fissata al 26 giugno. Ora però la stessa Colosimo, in una nota, informa di aver “predisposto delle ulteriori verifiche” su segnalazione del legale del candidato e di stare provvedendo alla “immediata cancellazione” del suo nominativo da quelli indicati.