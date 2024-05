Imprese e crescita – Il plauso di Confimprenditori all’intervento del Governatore Panetta | Le istituzioni europee ascoltino Bankitalia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 31 maggio 2024) “L’intervento deldella Banca d’Italia, Fabio, è uno stimolo per gli imprenditori ad investire nell’innovazione e un’esortazione alleitaliane eda sostenere l’impresa e la. Non possiamo dunque non essere totalmente d’accordo con le sue parole”. Lo ha detto il presidente di, Stefano Ruvolo, a margine dell’intervento deldella Banca d’Italia (nella foto la storica sede di via Nazionale, a Roma).: “L’esperienza del Next Generation EU e del Pnrr non possa e non debba rimanere un caso isolato legato al fenomeno pandemico da Covid” Nello specifico, ha aggiunto il numero uno degli imprenditori, “Noi riteniamo che l’esperienza del Next Generation EU e del PNRR non possa e non debba rimanere un caso isolato legato al fenomeno pandemico da COVID-19.