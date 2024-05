Illustrare la violenza sulle donne | un premio giornalistico per cambiare le immagini dei femminicidi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) La donna è ripiegata su se stessa, le gambe raccolte e il viso nascosto. È nell’angolo di una stanza in ombra. Sul pavimento e sulla parete è proiettata la sagoma di un uomo del quale possiamo solo immaginare le fattezze. Quante volte abbiamo visto una fotografia così a corredo di un articolo sulladi genere? Migliaia. Solo che quell’immagine è fuorviante, tende a rappresentare il maltrattatore come un mostro, una scheggia impazzita, una sagoma oscura indistinta che non appartiene a questo mondo, al mondo della normalità. E invece no. Perché quell’ombra è quasi sempre il compagno, il convivente, il marito o l’ex marito della donna ferita, umiliata, picchiata, stuprata o uccisa. È nata da questa considerazione l’idea della commissione Pari opportunità del sindacato dei giornalisti dell’Emilia-Romagna (Aser) di lanciare un brainstorming collettivo tra i giornalisti italiani, compresi gli studenti delle scuole universitarie di giornalismo, per archiviare definitivamente leche non aiutano a comprendere ladi genere.