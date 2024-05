Ilaria Salis sbarca su Instagram | Il mio pozzo ha solo cambiato forma rischio 24 anni Voi che mi sostenete siete la mia forza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Ciao, sonoe questo è il mio nuovo e unico profilo social». Con queste prime parole l’insegnante 39enne agli arresti domiciliari a Budapest con l’accusa di lesioni ai ddi neonazistida oggi sunel primo messaggio tiene a ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto durante i 15 mesi in carcere in Ungheria. Si rivolge ad «amici, compagne, solidali e pure perfetti sconosciuti» che l’hanno sostenuta in questo periodo difficile e delicato. «la mia», afferma. Per poi ricostruire quanto accaduto. «Dopo 15 mesi rinchiusa in un carcere ungherese in custodia cautelare, adesso mi trovo agli arresti domiciliari a Budapest. Indosso un braccialetto elettronico e il mio indirizzo è diffuso su siti di neonazisti ungheresi», lamenta la 39enne ora candidata alle Europee con Alleanza Verdi e Sinistra nel suo lungo intervento social.