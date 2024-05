Ilaria Salis rompe il silenzio sui social | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

Di venerdì 31 maggio 2024 ha aperto un profilo Instagram. L'insegnante 39enne a processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito alcuni estremisti di destra, ora è ai domiciliari. La donna ha raccontato i recenti sviluppi della sua vicenda personale che ha fatto scalpore in Italia e ha voluto ringraziare tutti coloro che in questo momento difficile le sono stati vicino. Chi è è un'insegnante di scuola elementare di 39 anni. La donna ha già scontato 15 mesi in un carcere di Budapest ed è accusata di aggressioni ai danni di estremisti di destra che stavano festeggiando il "Giorno dell'onore", una manifestazione in cui ogni anno centinaia di neonazisti celebrano il battaglione che nel 1945 si è opposto all'assedio di Budapest.