Ilaria Salis e Dante | lei se lo legge in carcere le scuole lo cancellano per non offendere gli alunni islamici

(Di venerdì 31 maggio 2024) Le letturesche, l’insospettabile ricamo, la solidarietà dei compagni, il rush finale a distanza prima del voto europeo. In un’intervista a tutta pagina in esclusiva su Repubblicasi racconta. La maestra militante monzese, agli arresti domiciliari in Ungheria con la pesante accusa di aggressione a manifestanti di estrema destra (tre episodi), non è avare di parole. Rivela tanti particolari di vita carceraria e sfodera il suo, un po’ scontato, manifesto elettorale.e il manifesto popolare antifascista “Per me è importante dare vita ad una nuova cultura popolare antifascista, che affondi sì le proprie radici nella gloriosa tradizione dei partigiani, ma che si nutra anche e soprattutto del presente. Una cultura vicina alle grandi questioni di oggi, come la diseguaglianza sociale, le discriminazioni, le guerre e il cambiamento climatico”.