Il web si scatena i commenti irriverenti alla statua di Padre Pio ai Pentri

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa pagina social è tra le più seguite: irriverente, a volte al limite della ‘scomunica’. E’ ‘Dio‘ e si definisce “Fondatore e CEO dell’Universo. Entra sempre nel bagno delle donne, perché c’è scritto Signore”. Conta più di 300mila follwers e in un post di ieri ha puntato la ormai notadiPiorotonda dei, già in passato attenzionata da giudizi non del tutto lusinghieri e carichi di scherno. Quasi mille, molti di questi davvero geniali: da ‘Pio volo’ a ‘Pio fresco’ o tanto per rimanere in tema, ‘Pio aria’ che poi se non ti riguardi ti porta direttamente a ‘Me pio un malanno’. Poi ci sono quelli dei personaggi ‘Piozinga Zeta’ o per unaccostato spesso alle due ruote, ‘motoGPIO’.