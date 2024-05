Il video di Vannacci scatena la bufera Storace | Sinistra in crisi d' astinenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Il prossimo 8 e 9 giugno quando andrete a votare per le elezioni del Parlamento europeo fate una 'Decima' sul simbolo della Lega e scrivete". È questo il messaggio che il generale Roberto, attraverso unche sta circolando in rete, ha voluto indirizzare ai suoi elettori in vista delle elezioni europee. Una scelta, quella di indicare la croce da apporre sul simbolo come "Decima", che ha fatto impazzire lae che ha sollevato una nuova polemica. La prima reazione è stata quella del deputato Angelo Bonelli, segretario dei Verdi: "L'appello al voto diffuso sui social dal candidato della Lega, in cui si invita a mettere una 'Decima' sulla scheda, è un atto assurdo e inaccettabile che offende profondamente la memoria storica e il rispetto per le vittime del nazifascismo", ha dichiarato.