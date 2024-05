Fonte : vanityfair di 31 mag 2024

Rimettere in circolo gli abiti sul mercato vintage e dell'usato è un modo per contribuire a un sistema moda più responsabile. Hilary Belle Walker, fondatrice degli store Bivio Milano, e Cecilia Cottafavi, content creator esperta di vintage, hanno condiviso i loro consigli per lo shopping second hand durante un talk con Vanity Fair al Perlana Pop Lab.

Il vestito più sostenibile? Quello che si indossa più a lungo possibile e che poi si lascia indossare a qualcun altro