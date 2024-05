Il valzer delle panchine Mariani saluta Montefano Possanzini verso la Rata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) È addio tra ile l’allenatore Nicoper il quale si profila un futuro all’Urbino. "Sono stati due anni – ha scritto il tecnico – di vittorie, di sconfitte, di scoraggiamento, di rinascita, di pianti e di sorrisi. Non è mai facile lasciare che hai sentito casa tua". E così il direttore sportivo Lorenzo Gigli ha iniziato a cercare chi possa raccoglierne il testimone e portare avanti un discorso iniziato tempo fa. Per Luigi Giandomenico alla Sangiustese manca solo l’ufficialità così come per Eddy Mengo alla guida del Montegranaro. Il direttore generale Stefano Serangeli si sta muovendo per la nuova Maceratese che avrà in Matteoil nuovo allenatore, ciò significa che sono state superate le perplessità iniziali anche se c’è chi spinge per sondare la pista che porta a Marco Giuliodori, attuale allenatore del Castelfidardo.