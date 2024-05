Il tempo si è fermato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Parliamo di 1,92 miliardi di euro: questo è il fatturato degli orologi da polso in Italia nel 2023. Il mercato è in leggera flessione (-5 per cento) rispetto all’anno precedente, ma tiene comunque le posizioni. Secondo l’indagine Consumer 2023 realizzata da Gfk per Assorologi dedicata al consumatore italiano (indipendentemente dal canale d’acquisto), gli orologi acquistati sono circa 5,3 milioni (-3,8 per cento rispetto al 2022), con una contrazione a valore (1,30 miliardi, -3 per cento sul 2022), mentre l’indagine Retail, dedicata al canale orologerie (indipendentemente dalla nazionalità dell’acquirente), evidenzia un mercato da 3,7 milioni di pezzi (-6,7 per cento) per un valore di 1,1 miliardi (-8,1 per cento). Inoltre è emerso che per il secondo anno consecutivo il canale online è in calo (34,2 per c% a quantità, 23,3% a valore) a conferma che il picco raggiunto indi pandemia ha rappresentato un valore-limite adesso in fase di riduzione.