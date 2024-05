Il T-red | Una Sospensione a Tempo Determinato Multe Dopo il Voto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Teramo - Il contasecondi del T-red si riavvia, ma leaspettano il verdetto elettorale. L'amministrazione prendeprima di riattivare le sanzioni con gli impianti semaforici di Belloccio e via Montello. L'assessore Di Carlo: "Stiamo valutando, faremo un avviso nei prossimi giorni". Sebbene i contasecondi siano tornati in funzione, molti si aspettavano che il T-red, il controllo del semaforo rosso, fosse ripartito. Tuttavia, l'assessore Marco Di Carlo chiarisce che la decisione è ancora in fase di valutazione e verrà comunicata a breve. La riattivazione dei due dispositivi, sospesi lo scorso dicembre, era inizialmente prevista per inizio maggio, ma è stata rinviata. Tuttavia, il controllo del semaforo rosso è un argomento delicato per i cittadini, che temono che il Comune miri solo a fare cassa.