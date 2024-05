Il suicidio in ospedale A 21 anni denuncia stupro | Violentata in corsia E si lancia dal quarto piano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) e Nicola Palma VIZZOLO PREDABISSI (Milano) Prima la violenza in pronto soccorso. Poi il, nella stessa struttura sanitaria in cui sarebbe stata abusata sessualmente. Il dramma di L. L., ventunenne originaria di Cernusco sul Naviglio, si è consumato in meno di un giorno all’di Vizzolo Predabissi, comune di circa quattromila abitanti dell’hinterland sud-est di Milano. Ecco i fatti, messi in fila anche in un comunicato diramato ieri sera dal procuratore capo di Lodi Maurizio Romanelli, che sta coordinando le indagini dei carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e della stazione di Melegnano. Nella notte tra lunedì e martedì, stando a una prima ricostruzione, la ragazza, che si trovava nel pronto soccorso del centro clinico per un ricovero sociale, sarebbe stata avvicinata dal ventottenne A.