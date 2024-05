Il successo la caduta il ritorno | il Baffo re delle Televendite e la sua attività da 20 milioni l’anno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Anche lehanno avuto la loro monarchia: se Wanna Marchi può esserne considerata la regina, il re è stato senza dubbio Roberto Da Crema, in arte Il. Energico personaggio di Pioltello, classe ’52, volto iconico degli anni Novanta e protagonista di una vita tanto rocambolesca che diventerà adesso il tema di un docufilm. Una storia a lieto fine: alnazionale è seguito un periodo decisamente buio, nel 2003, con l’arresto per bancarotta fraudolenta. Un reato per il quale verrà poi condannato: «Ho scontato un anno e otto mesi con la condizionale, pagato una multa da 650 mila euro. Ho sbagliato, anche molto, e lo ammetto», confessa in un’intervista al Corriere. Dove parla, però, anche del modo in cui è riuscito a rialzarsi: adesso guida 5 grandi magazzini sparsi per la Lombardia, dalla Brianza a Brescia, con 68 dipendenti.