Fonte : secoloditalia di 31 mag 2024

Da questo punto di vista Mimmo Lucano è una sorta di nuovo Salvatore Giuliano. Non è un bandito come lo era il siciliano ma non vuole legare la Sicilia agli Stati Uniti come proclamava il picciotto.

Il sogno di Mimmo Lucano sulla strada di Strasburgo pare un incubo | una Calabria tutta africana