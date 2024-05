Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere Nazanin Boniadi non tornerà nella seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il: GlidelnonL’attriceha confermato che nonnel ruolo della guaritrice umana Bronwyndella serie Prime Video Il: Glidel. Deadline ha inoltre confermato che il ruolo dinon verrà sottoposto a recasting.serie, Bronwyn è la madre di Theo (Tyroe Muhafidin) e l’amante del guerriero elfo Arondir (Ismael Cruz Cordova). Sia Muhafidin che Cordova torneranno per la. Di recente,ha scritto su Instagram di aver messo in pausa la recitazione “per concentrarsi esclusivamente sulla rivolta #WomanLifeFreedom in Iran e per sostenere le persone nel mio Paese che hanno rischiato tutto per la libertà”.