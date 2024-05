Il significato del barrilete cosmico

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pubblichiamo un estratto da “La partita. Argentina-Inghilterra 1986” di Andrés Burgo, che esce oggi in Italia edito da 66thand2nd. Potete acquistare il libro cliccando qui. «Tutta questa risonanza a livello internazionale e? molto strana, non so cosa ci abbiano trovato» dice Vi?ctor Hugo. «Mi hanno chiamato tedeschi, inglesi, italiani, spagnoli, addirittura serbi. Lo scrittore italiano Alessandro Baricco ha sentito quella radiocronaca ed e? venuto a Buenos Aires, cosi? l’ho portato alla Bombonera una volta che dovevo fare la trasmissione. La gente si ricorda delco?smico, ma a me sembra sia stata piu? una trovata “la miglior giocata di tutti i tempi”. Effettivamente lo e? stata. “In una corsa memorabile, la miglior giocata di tutti i tempi” e? graziosa».