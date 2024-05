Il settore edilizio è fondamentale per la nostra economia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Colombo Clerici* Se l’globale, compresa quella italiana, resta penalizzata dall’elevata incertezza sull’evoluzione delle tensioni geopolitiche e si caratterizza per prospettive di crescita moderate, un fatto è certo: in questi anni il segno positivo davanti agli indici è stato merito quasi esclusivamente del(4,7%). Ma questo apporto si è ridotto a causa del rallentamento dell’attività nel comparto dopo la rimodulazione degli incentivi per la riqualificazione energetica di immobili. Secondo le proiezioni elaborate da Bankitalia, il Pil aumenterà dello 0,6% nel 2024, dell’1% nel 2025 e dell’1,2% nel 2026. L’attività economica beneficerà della ripresa della domanda estera e del potere d’acquisto delle famiglie. La domanda potenziale nei principali mercati di destinazione delle esportazioni italiane tornerà a espandersi nel triennio di circa il 2,5% in media all’anno.