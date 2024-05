Il senso dell’attivismo di marca e la normalizzazione della comunicazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Qualche anno fa fui invitato a parlare a un TedX “di provincia”. La cosa mi emozionò molto e presi molto sul serio quei dieci minuti di intervento, perché pensai che, al di là delle persone in sala che mi avrebbero ascoltato, sarebbe rimasto il video in Rete tra i video dei TedX. Decisi così di non parlare di qualcosa relativa a un’attività da me svolta. Decisi di mettermi da parte, di annullare il mio passato sul palco e di portare l’attenzione su un tema specifico. Ritenevo che altrimenti avrei sprecato quei minuti di attenzione. Quell’emozione non si placò sul palco una volta iniziato l’intervento – come tante altre volte invece era successo – ma anzi aumentò e infatti – onestamente – non fui spigliato e sciolto nel parlare, ma un po’ rigido e impacciato.