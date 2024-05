Il segreto è stato svelato | l’annuncio inchioda Sinner

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 31 maggio 2024)ufficiale ha messo il tennista altoatesino con le spalle al muro: il suoè ora sulla bocca di tutti. Ètutto così veloce che dobbiamo ancora farci il callo e abituarci al fatto che il cuore di Jannikappartenga, adesso, alla tennista russa Anna Kalinskaya. Le prime voci di un avvicinamento fra i due risalgono al periodo che l’altoatesino ha trascorso ai piedi della Mole, mentre riceveva le cure per l’anca al JMedical. A Torino c’era, non certo per caso, anche la sua bellissima collega. E qualcuno, complice un ottimo sesto senso, aveva già subodorato la stranezza di questa coincidenza. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itPoi c’è stata la foto in cui si leggeva chiaramente il nome Anna sullo smartphone di Jannik, infine la paparazzata definitiva a Parigi.