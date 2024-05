Il Sassuolo vince il suo primo scudetto Primavera | battuta la Roma in finale al Viola Park

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilè retrocesso dalla Serie A per la prima volta nella propria storia e poche settimane dopo, sempre per la prima volta, ha vinto lo. La formazione allenata da Emiliano Bigica, tecnico che ha guidato “i grandi” nel disastroso 1-6 interno contro il Napoli prima di lasciare spazio a Ballardini, quinta al termine della regular season è riuscita ad approdare inbattendo allo spareggio l’Atalanta e poi l’Inter in semi, con partite molto tirate e ben giocate soprattutto a livello difensivo. E nell’atto conclusivo deldi Bagno a Ripoli (Firenze), la, che arrivava da assoluta favorita dopo la vittoria contro la Lazio in semi, cede con un netto 3-0 al cospetto dei giovani neroverdi, che la vincono grazie ai gol di Falasca, all’autogol sfortunato del portiere Marin e al sigillo di Russo.