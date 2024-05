Il ritratto ufficiale di re Carlo III cosa significa la farfalla e perché l’artista ha scelto il rosso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sta facendo ancora discutere ildi remostrato pubblicamente qualche settimana fa. L’opera – la prima nel suo genere dall’incoronazione del monarca, avvenuta il 6 maggio 2023 – è stata realizzata dal ritrattista britannico Jonathan Yeo. Il dipinto è stato commissionato nel 2020 per celebrare i 50 anni dicome membro di una storica corporazione londinese, la Drapers’ Company. All’epoca il sovrano era ancora principe di Galles. Ma da allora le cose sono cambiate e il risultato finale, come ha spiegato lo stesso Yeo, ne ha tenuto conto. Tra i soggetti passati dell'artista figurano personalità e celebrities come David Cameron, Tony Blair, Idris Elba e Cara Delevigne. Il coloreQuando l’opera è stata svelata a Buckingham Palace direttamente dal re, ciò che ha suscitato più scalpore è stato ildello sfondo, che si aggiunge all'uniforme militare delle Guardie Gallesi indossata damentre è seduto con la mano sulla spada.