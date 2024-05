Il ritorno dell’estetica country spiegato dall’inizio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lo diciamo da subito, non è merito di Pharrell Williams o di Beyoncé, se oggi parliamo di westerncore. I due imprenditori e artisti sono solo l’ultimo anello, quello più visibile, di una catena che vede le sue origini non certo in una sfilata o in un album neanche troppoa dir la verità – per ammissione della stessa Beyoncé – ma in un susseguirsi di cause, serie tv e album musicali che vedono il loro inizio circa cinque anni fa. È stato allora, nel 2018, che Paramount Network ha mandato in onda la prima puntata di “Yellowstone”, serie tv nella quale Kevin Costner interpreta il ruvido John Dutton, tycoon e multimilionario proprietario di lande sterminate nel Montana, con annesso ranch. E proprio quei possedimenti, che appartengono alla sua famiglia da generazioni, deve proteggere, con l’aiuto di tre figli uno più psicologicamente instabile nell’altro.