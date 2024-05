Il ricordo di joe nella gara degli addii Domenica l’Atalanta La partita maledetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Delladi(ore 18) controla Fiorentina avrebbe fatto volentieri a meno. Un po’ perché non aggiungerà niente alla classifica dei viola, ormai sicuri dell’ottavo posto e lontani dal settimo, un po’ perché tornare a Bergamo significa rivivere una volta in più quel maledetto 17 marzo, quando Joe Barone accusò il malore cardiaco che lo portò alla morte due giorni più tardi. Sfida utile solo alla banda di Gasperini, che vincendo scalzerebbe la Juventus dal terzo posto. Un paio di spunti in salsa viola ci sono comunque. In primo luogo sarà ladei tanti. Quello di Vincenzo Italiano in primis. Sarà la sua 162esima panchina viola (fin qui 78 vittorie, 34 pareggi e 49 sconfitte). Avventura iniziata in Coppa Italia contro il Cosenza il 13 agosto del 2021.