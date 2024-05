Il re aging e l’arte di invecchiare il più tardi possibile il libro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Il redi(il più)” di Stefano Momentè: la nuova opera da uno dei padri del veganismo moderno in Italia «Immaginiamo il DNA come un manuale di istruzioni per costruire e gestire un organismo. L’epigenetica è come gli appunti e i segnalibri che aggiungiamo su questo manuale senza cambiarne il testo. Questi appunti influenzano quali parti del manuale vengono lette e seguite in un dato momento. Quindi, anche se tutte le cellule di un organismo hanno lo stesso DNA, le modifiche epigenetiche determinano quali parti del DNA sono lette o si attivano in una cellula specifica Le modifiche epigenetiche possono essere influenzate dall’ambiente e dallo stile di vita: stress, alimentazione ed esposizione a sostanze chimiche possono alterarle.