Il profilo psicologico di Alessia Pifferi secondo gli psichiatri | malata o capace di intendere e di volere?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il caso di, la donna di Milano a processo con l’accusa di aver abbandonato a casa da sola la figlia Diana, 18 mesi, lasciandola morire di stenti, nel 2022, ha scosso l’opinione pubblica, come al solito divisa tra chi la condanna aspramente e chi ritiene chenon fosse in grado di occuparsi di una neonata, a causa di acclarate problematiche psicologiche. Questa polarizzazione delle opinioni si riflette anche nei diversi profili psicologici di, presentate dalle parti in sede processuale. Ricordiamo che il processosarà mandato in onda stasera con il programma Un giorno in pretura. Come riporta il Corriere della Sera, il perito incaricato dai pm, il dottor Elvezio Pirfo, aveva definito‘in grado di’, ritenendo la donna non affetta da alcuna patologia mentale.