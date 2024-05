Il primo re etrusco di Roma e la Lazio

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 31 maggio 2024) Romolo era un sabino, ma dal quinto re furono di provenienza etrusca. Viveva a Tarquinia, figlio di madre etrusca e padre greco di Corinto un ricco personaggio con la moglie Tanaquilla, ma non riusciva ad entrare nelle cariche pubbliche, in quanto di origini bastarde, etrusca e greca. La moglie lo convinse a lasciare la cittadina etrusca per trasferirsi a. La leggenda dice, che entrando in, in prossimità del Gianicolo, un aquila, forse laziale, gli rubo’ con gli artigli il cappello e dentro la città di, glielo fece ricadere in testa. La moglie, Tanaquilla, che in maniera etrusca, sapeva interpretare i segni del destino, considero’ questo accadimento, come una incoronazione. E così fu’, la sua magneficenza e generosità, lo fece notare dal re Anco Marzio, che lo mise come magister populi e pure lo adotto’, così che alla morte divenne suo successore.