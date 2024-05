Il Pride sfila in bicicletta | No alle discriminazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Domani pomeriggio l’Ondaarriva a Ferrara per il primo grande ‘Ferrarain bike’, organizzato e promosso dal Comitato Ferrara, rete di associazioni e realtà locali da sempre impegnate nell’affermazione di diritti, delle visibilità, della parità di tutte le persone e tutte le famiglie e contro ogni forma di discriminazione a partire da quelle motivate da orientamento sessuale e identità di genere. La manifestazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso che da anni vede la collaborazione di associazioni e organizzazioni cittadine impegnate nell’affermazione dei diritti non solo delle persone Lgbtqia+ ma di tutte quelle minoranze oppresse, discriminate, emarginate e non accolte. Ferrarain bike ha scelto lae tutti i mezzi a ruote (o rotelle) senza motore perre lungo le strade del centro cittadino: una parata ecologica, sostenibile ed accessibile a tutti, anche a persone con mobilità ridotta o famiglie con bambini, o semplicemente a persone che non possono usare lao altri mezzi su ruote e rotelle.