Il più sottovalutato | Ederson

(Di venerdì 31 maggio 2024)rimonta,sradica,riparte,è a destra e poi a sinistra,è ovunque,è quel meme del mondo che è 70% acqua e il resto è Kante, ma stavolta è. La finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen è stata la sera in cui tutto il mondo si è accorto di questo brasiliano con cinque gambe e quattro polmoni; l’ultima sera in cui, immagino, si può dire sia stato. Éderson da Silva vs Leverkusen pic.twitter.com/0GWR4tdst3 — AboVardy (@iskaholic) May 23, 2024 Il concetto di “” è molto ambiguo, ma anche molto usato nel linguaggio sportivo. Chi ha? Difficile dirlo, forse proprio noi di Ultimo Uomo che non gli abbiamo mai dedicato un profilo tutto suo (al contrario diportiere del City); o forse la stampa in generale, troppo presa a spendersi per giocatori più offensivi, con storie di riscatto più interessanti (Scamacca e CDK solo nell’Atalanta).