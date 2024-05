Il Pisa punta a un diesse Bravo E in panchina torna in auge Inzaghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Michele BufalinoL’inizio della prossima settimana potrebbe essere svelato il nome del nuovo direttore sportivo del. In questi giorni infatti si stanno intensificando gli incontri da parte della società nerazzurra, per arrivare al nome del successore di Stefano Stefanelli. Tra i nomi più caldi c’è quello di Paolo, attuale direttore sportivo del Sud Tirol. Contatti insistiti si registrerebbero tra lui e l’entourage nerazzurro e il suo nome resta ai primi posti tra quelli contattati dai dirigenti nerazzurri. Poi c’è il nome di Giuseppe Magalini,del Catanzaro. Intanto Giovanni Corrado è fuori città in questi giorni ed è stato avvistato a Roma ieri. Magalini rientrerà a Catanzaro lunedì e, da quello che emerge, sarebbe quello il giorno in cui dovrebbe risolvere il proprio contratto con i giallorossi, ma su di lui c’è anche la Spal e darà la sua precedenza al Catanzaro.