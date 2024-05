Il parco vicino al Palazzo di Giustizia intitolato alle Fiamme gialle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) È in programma oggi11 la cerimonia di intitolazione dell’area verde adiacente al Tribunale, tra via Orrù, via Castelfidardo e viale Diaz,gid’Italia”. Si tratta di un doveroso riconoscimento per un’istituzione che opera per assicurare il rispetto delle norme, a tutela di tutti e del bene pubblico. Lo spazio di recente è stato sottoposto a un intervento di restyling. La proposta di intitolazione è stata presentata nei mesi scorsi dal sindaco Emanuele Antonelli e approvata in giunta a gennaio, proprio per ricordare la ricorrenza del 250° anniversario della fondazione del Corpo della guardia di finanza. DaGilardoni si evidenzia come "ilsi trovi in fregio aldidi Busto Arsizio, luogo simbolo della nostra società civile, nel quale si riconoscono tutte le istituzioni".