Il Paradiso delle Signore anticipazioni 31 maggio | Pietro si sacrifica per Teresa

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il31siperAmanti de Il, preparatevi per una puntata imperdibile il 312024 alle 16:00 su Rai1. Lerivelano un episodio pieno di emozioni e colpi di scena, in cuisalverà il, ma pagherà con la vita. Gli episodi attualmente in onda sono repliche della seconda stagione. Tempesta d’Amoredal 3 al 7 giugno: Eleni si risveglia! Iloggi:la vita per proteggereNel prossimo episodio de Il, vedremoMori affrontare una situazione drammatica per proteggere l’amata. Jacobi, in preda alla furia e braccato dalla polizia, confesserà adi aver ucciso Rose e punterà una pistola contro