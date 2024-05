Il Papa ai sacerdoti | | Basta chiacchiericcio è una roba da donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo le polemiche sulle espressioni colorite che ilavrebbe usato per parlare degli omosessuali nei seminari, in un’altra riunione a porte chiuse, quella di mercoledì con i giovaniromani,Francesco avrebbe chiesto di evitare di sparlare dicendo che "ilè unada". Lo scrive il sito ‘Silere non possum’, vicino alle frange tradizionaliste della Chiesa cattolica e da tempo in rotta con il pontificato argentino. Secondo la stessa ricostruzione,Francesco avrebbe anche aggiunto: "Noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose". Sempre secondo lo stesso sito, ilrispondendo ad un giovane sacerdote sulla situazione della diocesi di Roma, attualmente sprovvista di un vicario generale dopo la promozione del cardinale De Donatis alla Penitenzieria apostolica, Francesco avrebbe risposto: "Ci sono problemi di corruzione".