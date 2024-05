Il Napoli e Antonio Conte si va verso…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Il colpo più importante ilsta per metterlo a segno per la panchina. De Laurentiis ha infatti appena concluso con una straordinaria operazione l’ingaggio di, che ha accettato l’offerta di un contratto triennale da 6 milioni più bonus (senza clausole di uscita) e da un momento all’altro diventerà il nuovo allenatore azzurro”., l’annuncio… L’annuncio ufficiale è atteso infatti da un momento all’altro – già oggi, si sussurra, se alla fine non prevarrà la scaramanzia legata al venerdì – ed è ormai solamente una formalità, tant’è che il presidente si è già messo al lavoro per scegliere la location per la presentazione dell’ex ct della Nazionale: prevista per martedì mattina.