Il mistero della donna trovata morta in casa a Bologna aperta un’inchiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – C’è un fascicolo, in Procura, sulla morte, che si faceva chiamare Pamela, colombiana di 47 anni, che è statasenza vita ieri pomeriggio in un monolocale di via San Carlo, dove da quanto si apprende da fonti investigative, svolgeva la professione di prostituta. È stato un amicovittima, con cui c’era una frequentazione quotidiana, a trovare il corpo: non riuscendosi a mettere in contatto con lei, l’uomo era andato nell’appartamento, di cui possedeva una copia delle chiavi. E aveva fatto la tragica scoperta, allertando subito 118 e polizia. Dalla prima ricognizione cadaverica, l’ipotesi è che si sia trattato di un decesso per cause naturali. Laaveva delle tumefazioni al volto, compatibili con la caduta a seguito del malore fatale.