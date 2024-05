Il mistero del morto investito dal Malpensa Shuttle al Ghisallo | da smartphone e telecamera le possibili risposte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Milano – Gli agenti del Radiomobile della polizia locale ne sono quasi certi: Alessio Cassandro era già a terra quando ildiretto in aeroporto l’ha travolto sulla rampa di via Sant’Elia che porta al cavalcavia delalle 5.50 di questa mattina, venerdì 31 maggio. Il corpo dell’uomo, che aveva compiuto 38 anni lo scorso 20 febbraio e che viveva da un anno a Senago, era subito dietro la curva, ai piedi della salita: l’autista del pullman l’ha visto soltanto all’ultimo secondo, complice anche la pioggia battente, e non è riuscito a sterzare in tempo per evitarlo. Restano aperti tutti gli interrogativi. Uno in particolare: cosa ci faceva lì Cassandro? Sicuramente ci è arrivato in macchina: i ghisa hanno trovato la sua auto di colore blu scuro parcheggiata vicino piazzale ai Laghi, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente.