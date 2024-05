Il mistero dei Templari 3 | aggiornamenti sulla sceneggiatura e sul ritorno di Nicolas Cage

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ildei3:e suldiha interpretato per la prima volta Benjamin Franklin Gates in Ildeinel 2004 e ha ripreso il ruolo in Ildelle pagine perdute nel 2007. Entrambi si sono affermati come film d’avventura molto apprezzati dal grande pubblico. Sono però passati 17 anni dal secondo capitolo e i fan si interrogano costantementepossibile realizzazione di un Ildei3. L’anno scorso, Disney+ ha riavviato il franchise con una nuova serie, intitolata appunto Ildei– La serie, che però non ha mai visto la partecipazione died è stata cancellata dopo una sola stagione. Anche se non ci sono state notizie concrete su un terzo film, il produttore Jerry Bruckheimer ha diffuso un po’ di speranza a marzo, quando ha dichiarato: “Speriamo che ci sia un Ildei3.