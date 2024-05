Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Circola in rete un contenuto secondo il quale gli antenati di diversiavrebbero un passato tra le fila dei. In diversi casi, le informazioni fornite sono false, in altri prive di alcune parti che rendono la narrazione fuorviante, e solo in porzione minoritaria risultano corrette. L’obiettivo del post non è soltanto quello di contestare l’Unione europea e i suoi, ma anche l’aiuto fornito all’Ucraina. Per chi ha fretta: Il nonno di Ursula von der Leyen non era un militare nazista, ma un psicologo. Josef Tusk, nonno del capo del governo polacco, venne coscritto nella Wermacht nel 1944 dopo essere stato internato nei campi di concentramento di Stutthof e Neuengamme. Dopo pochi mesi disertò. Fritz von Scholz non era il nonno del cancelliere della Germania Olaf Scholz.