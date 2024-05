Il mercato delle bici torna a pedalare | calano i prezzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – Il 2023, si sa, è stato un anno in salita per il settoreclette ‘made in Italy’: nel nostro Paese, infatti, ildue ruote ha registrato un calo pari a -23% rispetto al 2022. Esperti e addetti ai lavori hanno individuato la causa negli incentivi statali post-Covid, che hanno finito per ‘drogare’ ilnel lungo periodo. Le ragioni del tonfo Il mix letale tra la corsa all’acquisto e i problemi globali di approvvigionamento della componentistica avrebbe determinato, infatti, l’accumulo spropositato di scorte di magazzino e il conseguente eccesso di offerta, che grava attualmente su buona parteaziende produttrici e dei rivenditori. In questo scenario, ulteriormente complicato da spinta inflazionistica e rialzo generalizzato dei, il totale diclette vendute nel 2023 è stato di poco superiore agli 1,3 milioni di pezzi (dati Confindustria Ancma), per un volume d’affari di 2,6 miliardi di euro (erano 3,2 miliardi nel 2022).